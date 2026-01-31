Уиткофф оценил переговоры с Дмитриевым

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в субботу, 31 января, назвал переговоры со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым продуктивными.

© Вечерняя Москва

— Сегодня во Флориде специальный посланник России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи в рамках посреднических усилий США по продвижению мирного урегулирования украинского конфликта, — написал Уиткофф в соцсети Х.

Тем временем президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что Россия и Украина подошли «очень близко к сделке» по урегулированию вооруженного конфликта.

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался, что новую встречу украинской, российской и американской делегаций в Абу-Даби могут перенести в связи с конфликтом между Соединенными Штатами Америки и Ираном.

Спецпредставитель Путина прибыл в Майами для встречи с администрацией Трампа

Американский политолог Гилберт Доктороу ранее заявил, что все требования Российской Федерации по Украине будут удовлетворены. Так он прокомментировал слова Зеленского об отказе «отдавать Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию».