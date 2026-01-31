Мерц раскритиковал идею единой армии ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что надо «прагматично» относиться к безопасности, комментируя предложение направить объединенную армию ЕС на Украину. Об этом сообщает Politico.

Канцлер прокомментировал идею лидера правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) Манфреда Вебера. Он предложил создать единую европейскую армию для миротворческого контингента на Украине. Кроме того, по мысли Вебера, следует объединить посты глав Еврокомиссии и Евросовета.

Выступая на неформальном саммите ЕНП в Хорватии, Мерц заявил, что Евросоюзу надо «прагматично подходить к вопросам безопасности».

«Мы должны сосредоточиться на насущных задачах, требующих решения именно сейчас», — сказал канцлер.

Он не исключил, что солдат бундесвера могут в будущем отправить на Украину в качестве миротворцев. При этом никаких конкретных обязательств Берлин не берет.

В Европе вновь заговорили о создании единой армии

Politico отмечает, что Германия уже разместила около 5 тысяч военных в Литве. Самолеты ФРГ также патрулируют воздушное пространство Восточной Европы.