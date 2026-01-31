$75.7390.47

В одном городе организуют подземные убежища для миллионов человек

Власти Тегерана из-за роста напряженности на Ближнем Востоке организуют подземные убежища для 2,5 миллионов человек.

Об этом заявил глава Организации по управлению кризисами столицы Ирана Али Насири, его слова передает агентство SNN.

«По завершении необходимых этапов и получении разрешений будут организованы убежища [общей] вместимостью около 2,5 миллионов человек», — подчеркнул Насири.

Убежища готовят более чем в 300 помещениях, таких как парковки и станции метрополитена. В метро переоборудование затронет 82 станции: там будут оборудованы туалеты, а также сформированы запасы воды и еды.

Ранее президенту Соединенных Штатов Америки (США) Дональду Трампу представили расширенный список потенциальных военных мер против Ирана, включая возможность рейдов на иранские объекты.