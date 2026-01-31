Орбан назвал свою сторону в конфликте России и Украины

Будапешт ни занимает ни одну из сторон в конфликте на Украине и предпочитает отстаивать только свои интересы, рассказал журналистам премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Накануне глава правительства заявил, что Венгрия больше не позволит втянуть себя в конфликт ради чужих интересов, как было в годы Второй мировой войны, в которой она участвовала на стороне фашистской Германии.

«На чьей стороне Венгрия, украинской или российской? Почему я должен быть на той или иной стороне? Я на стороне Венгрии», — признал Орбан.

По его мнению, республика на обязана «определять свою позицию через кого-то другого», ей следует отстаивать свои национальные интересы.

Глава кабмина пояснил, что Будапешт сотрудничает с тем, с кем может «лучше отстоять свои интересы». Он добавил, что страна будет покупать газ и нефть у России, добрососедские отношения после завершения конфликта будет выстраивать с Украиной.

«У всего есть место», — констатировал Орбан.

Ранее премьер сообщил, что не знает, как взаимодействовать с Владимиром Зеленским, который не может ничего добиться, ни мирного договора, ни победы, несмотря на помощь со стороны США.