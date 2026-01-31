Владимир Зеленский выступил с резонансным заявлением, фактически призвав украинских мужчин, находящихся за границей, вернуться в страну для участия в боевых действиях. По его словам, возвращение беженцев необходимо для обеспечения ротации и предоставления долгожданных отпусков тем, кто находится на передовой уже несколько лет. Глава киевского режима подчеркнул, что текущая ситуация на фронте требует не только ресурсов, но и восстановления сил измотанных подразделений.

В интервью, фрагменты которого опубликовал украинский ресурс "Новости Live", Зеленский отметил, что вопрос возвращения мужчин носит прежде всего морально-этический характер. Потому что необходимо заменить военных, находящихся на передовой в настоящее время.

«Было бы справедливо, чтобы они имели отпуск, могли увидеть родных и просто восстановиться — это дает человеку энергию», — подчеркнул Зеленский.

В тоже время Зеленский признал и такую проблему, как кризис доверия внутри самой армии. По его словам, механическое увеличение численности войск за счет тех, кто ранее покинул страну, несет в себе скрытые риски. Он пояснил, что на фронте жизнь бойца напрямую зависит от надежности соседа по окопу, и любое проявление трусости может обернуться трагедией.

«Человек доверяет тому, кто рядом с тобой... Если его подведут одна, две, три персоны и они побегут, то он может погибнуть. Поэтому крайне важно не только количество, но и чтобы люди осознавали, что они делают», — констатировал Зеленский.

Вопрос принудительного возвращения тех, кто уехал в 2022 году, не имеет простого решения, считает Зеленский. Он указал на то, что эмоции общества понятны, но необходимо учитывать мнение самих фронтовиков: смогут ли они доверять тем, кого насильно вернули из Европы.