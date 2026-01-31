Премьер Словакии принял отставку своего советника, упоминавшегося в деле Эпштейна

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо принял отставку своего советника, экс-главы МИД страны Мирослава Лайчака. Ранее он упоминался в досье американского финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает РИА Новости.

В субботу Фицо выступил с видеообращением в соцсетях и прокомментировал ситуацию вокруг отставки Лайчака.

«Мирослав повел себя как большой дипломат. Я принимаю его предложение о завершении сотрудничества», — сказал премьер.

В прошлом году издание Euractiv написало, что имя экс-главы МИД Словакии фигурирует в досье Эпштейна. Финансист якобы несколько раз упоминал о Лайчаке. Он называл его другом и говорил о его «международном влиянии».

Эпштейн также интересовался словацкой политикой. В частности, он критиковал президентские выборы 2019 года, на которых победила Зузана Чапутова, и считал, что Лайчак «был бы лучшей кандидатурой».

После этой информации в СМИ вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко призвал Фицо уволить Лайчака с должности советника.