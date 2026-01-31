Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что дипломатические делегации нижнего звена не способны решить ключевой вопрос мирных переговоров - территориальный спор. По его словам, выход из территориального тупика возможен исключительно при участии глав государств. Зеленский заявил о готовности Украины к диалогу в любом формате с участием России и США, однако подчеркнул, что без прямой трехсторонней встречи лидеров достичь компромисса по границам не удастся.

В своем видеоинтервью, фрагмент которого опубликовал украинский ресурс «Новости Live», Зеленский дал понять, что судьбу земель можно решить только на самом высоком уровне.

«Мы открыты к встрече в любом формате с Россией и Соединенными Штатами Америки. Но прежде всего нам надо встретиться втроем (президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, - Ред.)», — заявил Зеленский.

Зеленский пояснил, что нынешний формат работы делегаций исчерпал себя в вопросах, касающихся целостности страны. Он прямо указал на то, что полномочий и влияния команд недостаточно для заключения столь масштабных соглашений.

«Без такого формата, на мой взгляд, наши команды не смогут договориться по территориальным вопросам», — констатировал украинский лидер.

При этом официальный Киев по-прежнему рассчитывает на присутствие европейских представителей на определенных этапах переговоров. Зеленский подчеркнул, что членство в Евросоюзе и поддержка западной коалиции остаются для него частью системы гарантий безопасности.

Зеленского уличили в «обмане» США

Это заявление прозвучало накануне важнейшей встречи в Абу-Даби, запланированной на 1 февраля.