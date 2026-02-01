СМИ: экс-глава МИД Словакии писал о «красивых девушках» из Молдавии Эпштейну

Молдавия фигурирует в опубликованных материалах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна в переписке с бывшим министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком. Об этом сообщает издание NewsMaker.

«В январе 2019 года Мирослав Лайчак, будучи действующим председателем ОБСЕ и главой МИД Словакии, посетил Молдову, в том числе и Приднестровье. Согласно официальной информации, здесь он активно занимался приднестровским урегулированием. Однако, судя по переписке с Эпштейном, Лайчак встречался не только с чиновниками из Кишинева и Тирасполя. Общаясь с Эпштейном, словацкий министр передает тому привет из «любимой Молдовы», а также отмечает, что «девушки и правда хорошенькие», — сообщает издание.

В опубликованных министерством юстиции США документах по делу Эпштейна зафиксировано множество контактов Лайчака с финансистом-педофилом, включая личные встречи и обмен сообщениями, в которых обсуждаются разные темы, в том числе женщины. В материалах указывается, что имя словацкого политика упоминается сотни раз, однако в открытых публикациях нет доказательств его причастности к предполагаемым преступлениям Эпштейна, связанным с сексуальной эксплуатацией.

До этого сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо принял отставку своего советника, экс-министра иностранных дел республики Мирослава Лайчака, имя которого упоминается в деле скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна.