Зеленский дал поручения по восстановлению энергосистемы Украины
Владимир Зеленский заявил, что главной задачей украинских властей является стабилизация ситуации в энергосистеме после масштабного отключения электричества.
«Всё необходимое реагирование на уровне украинской энергосистемы есть, ведутся восстановительные работы», — написал Зеленский в своём Telegram-канале.
Он также провёл совещание с премьер-министром и министром энергетики. По словам Зеленского, отключение произошло из-за технологических сбоев на линиях между энергосистемами Украины и Молдавии.
Ранее Le Monde писало, что украинская энергосистема на грани коллапса.