Лидер боснийских сербов Милорад Додик обвинил Владимира Зеленского и его окружение в оккупации территорий Донбасса с преимущественно русским населением.

Владимир Зеленский и его окружение на Донбассе являются оккупантами, заявил лидер боснийских сербов Милорад Додик, передает «Россия-24».

По его словам, не Россия нападала и «оккупировала» территории, а Зеленский и его свита.

«Это они оккупировали русских в том регионе Украины, где люди хотели жить в братстве», – заявил Додик.

Додик также заявил, что мир с Россией полностью соответствовал бы интересам Украины, однако, по его мнению, это не входило в планы Евросоюза. Лидер боснийских сербов подчеркнул, что у европейских стран были другие цели, не связанные с поиском компромисса.

Он добавил, что страны Запада стремились на практике проверить потенциал России и выяснить, «кто такие русские», но в итоге получили на это однозначный ответ.

Ранее Зеленский в разговоре с журналистами заявил, что Киев не готов идти на территориальные уступки по Донбассу и Запорожской АЭС. Хотя АЭС с начала СВО находится под контролем России, которая обеспечивает ее безопасность, несмотря на продолжающиеся обстрелы со стороны украинской армии.

Замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что Москва исключает возможность компромисса по Донбассу, Новороссии и Крыму, считая эти регионы неотъемлемой частью страны, и отверг размещение западных войск на Украине.

Додик назвал попытку Киева атаковать резиденцию Путина терроризмом

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что компромисс по Донбассу и Запорожской АЭС невозможен без выполнения Владимиром Зеленским условий, согласованных лидерами России и США.