Илон Маск заявил об изменении баланса сил в мире

В социальной сети X Илон Маск прокомментировал сдвиг глобального баланса сил.

Его замечание последовало в ответ на публикацию пользователя, представившего статистику о странах, которые сильнее всего способствуют росту мирового реального ВВП.

«Баланс сил меняется», — подчеркнул основатель SpaceX.

Данные Международного валютного фонда (МВФ) показывают, что в 2026 году главный вклад в увеличение мирового реального ВВП внесёт Китай — его доля составит 26,6%. На втором месте окажется Индия с 17%, а тройку лидеров замкнут США, на которые придётся около 10% прироста. В топ‑10 также попадут Индонезия, Турция, Нигерия, Бразилия, Вьетнам, Саудовская Аравия и Германия.

Особого внимания заслуживает совокупный вклад Китая и Индии: вместе они обеспечат 43,6% глобального экономического роста. При этом весь Азиатско‑Тихоокеанский регион в сумме даст примерно половину мирового прироста ВВП.

