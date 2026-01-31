В ФРГ раскрыли роль Трампа в вопросе разрешения кризиса на Украине

Президент США Дональд Трамп придал импульс мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине, рассказал глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. Об этом со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Осенью 2025 года Вашингтон представил масштабный план урегулирования кризиса на Украине. В дальнейшем проект был переработан, сокращен, украинцы и европейцы убрали из него часть пунктов.

«Что касается Украины, нужно признать, что президент США придал движение мирным переговорам», — отметил Писториус.

Министр подчеркнул, что «не видит признаков движения к миру со стороны России».

Трамп: Россия и Украины подошли «очень близко к сделке» по завершению конфликта

По его мнению, излишняя активность Белого дома на других внешнеполитических направлениях — от Венесуэлы и Гренландии до Колумбии и Канады — может быть связана с попытками отвлечь внимание от внутренних политических и экономических проблем.