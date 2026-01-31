На Украине подсчитали уровень дефицита энергии в стране

Дефицит электроэнергии на Украине достиг 8 Гвт на фоне остановки одного блока на Южноукраинской АЭС и снижении мощности еще двух блоков, рассказал аналитик института стратегических исследований Юрий Корольчук. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональные СМИ.

В субботу, 31 января, украинские массмедиа заявили, что произошло аварийное отключение одного из энергоблоков на Южноукраинской АЭС, на другом блоке была вынужденно снижена мощность. Также мощность генерации понизили на Ровенской АЭС.

«В последние дни дефицит доходил до 7 Гвт. А с остановкой одного блока на АЭС — минус еще гигаватт, плюс снижена мощность еще двух блоков», — отметил Корольчук.

По его словам, причиной снижения мощности блоков стал факт того, что часто после аварий в энергосистеме энергетики запитывали объекты «не по проектам» и не по предыдущим маршрутам, а каждый раз по-новому.

Аналитик разъяснил, что энергетики на фоне этих обстоятельств были вынуждены снизить генерацию Ровенской АЭС.

В противном случае, заметил он, пошел бы каскадный эффект аварий на крупных трансформаторах, и произошел бы «настоящий блэкаут, после которого энергосистему очень сложно восстановить».

Ранее сообщалось, что в ряде районов Украины наблюдаются проблемы с электроснабжением. В связи с этим, в Харькове и Киеве была приостановлена работа метрополитена.