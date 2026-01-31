В МАГАТЭ сделали экстренное заявление о Чернобыльской АЭС после блэкаута на Украине
Из-за масштабного сбоя в энергосистеме Украины Чернобыльская АЭС некоторое время оставалась без питания. Негативного влияния на ядерную безопасность не зафиксировано, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
Заявление Гросси опубликовано в соцсети Х.
«В субботу утром украинские АЭС временно снизили выработку после того, как технологическая проблема в энергосистеме затронула линии электропередачи», — заявил глава МАГАТЭ.
По его данным, Чернобыльская АЭС потеряла внешнее энергоснабжение, также были «затронуты линии электропередач других АЭС».
Гросси добавил, что МАГАТЭ внимательно следит за ситуацией с ядерной безопасностью на Украине.
