Означает войну: Орбан экстренно предупредил Европу об Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил в соцсети X, что вступлением Украины в Евросоюз неминуемо принесет войну уже на территорию.
Он призвал жителей Центральной Европы поступить мудро, а население Западной Европы восстать против своих лидеров, которые поддерживают этот план.
Орбан сделал резкое заявление по Украине
