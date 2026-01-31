Означает войну: Орбан экстренно предупредил Европу об Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил в соцсети X, что вступлением Украины в Евросоюз неминуемо принесет войну уже на территорию.

Он призвал жителей Центральной Европы поступить мудро, а население Западной Европы восстать против своих лидеров, которые поддерживают этот план.

"Этот бой должен быть выигран. Европейский народ не хочет отправлять им столько денег и не хочет видеть их в ЕС", - написал Орбан.

Орбан сделал резкое заявление по Украине

По его словам, такой сценарий можно предотвратить, если венгры и другие народы Центральной Европы поступят мудро. Кроме этого он добавил, что народы Западной Европы должны "восстать" и заставить своих лидеров прекратить поддерживать этот абсурдный план.