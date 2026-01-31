Внезапное решение Киева о введении нулевых тарифных квот на экспорт металлолома показало отсутствие солидарности между Украиной и Польшей.

Об этом в своём микроблоге в социальной сети Х заявил бывший премьер-министр этой страны Лешек Миллер, передаёт РИА Новости.

«Действие, которое достойно стратегического партнера из учебника «Как удивлять союзников так, чтобы было больно»», – написал он.

При этом Миллер подчеркнул, что данное решение было принято без переходного периода и без консультаций. По его словам, польское правительство столкнулось с новой «европейской солидарностью», которая теперь заканчивается там, где начинаются национальные интересы Украины.

«Это прекрасный урок прикладной геополитики. Украине всё можно, потому что она Украина. Польше ничего нельзя, потому что она Польша, а кроме того, она сама сделала себя слугой Украины. Одни принимают решения изо дня в день, другие изо дня в день подсчитывают убытки. У одних «военный конфликт», у других – «понимание»», – резюмировал Политик.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», министр иностранных дел республики Радослав Сикорский сделал резкий выпад в адрес главаря киевского режима Владимира Зеленского.