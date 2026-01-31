Названы причины приостановки работы КПП на границе Украины и Молдавии

В связи с отключениями электроэнергии на границе Украины и Молдавии приостановлен пропуск транспортных средств, пишет РБК со ссылкой на украинскую таможенную службу.

По данным портала, в субботу утром, 31 января, ряд регионов Украины и Молдавии остались без электроснабжения из-за сбоев в работе украинских энергосетей. По словам украинского министра энергетики Дениса Шмыгаля, сбои произошли из-за «технологического нарушения».

«На украинско-молдавской границе временно не осуществляется пропуск транспортных средств», — пояснили в ведомстве.

Причиной стала неисправность центральных баз данных таможенных органов Молдавии.

Ранее сообщалось, что из-за проблем с электроснабжением и технических неисправностей неоднократно таможенники приостанавливали пропуск автомобилей на украинско-молдавской границе.

Так, 18 ноября 2022 года девять контрольно-пропускных пунктов на молдавско-украинской границе приостановили работу из-за сбоев, связанных с отключением электроэнергии на Украине.

Также оформление транспорта и граждан было приостановлено 29 ноября 2024 года. Пропускная работа была полностью возобновлена в тот же день.

Молдавия осталась без света из-за блэкаута на Украине

9 декабря 2024 года в пунктах пропуска на границе в Черниговской, Винницкой и Одесской областях работа КПП снова была приостановлена.