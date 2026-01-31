Раскрыты подробности тайного плана Европы против Трампа

Европейские лидеры консолидировались и составили тайный план противодействия президенту США Дональду Трампу, пишет The New York Times.

По данным газеты, на прошлой неделе главы государств и правительств ряда европейских государств поужинали вместе, отведали цыпленка в сливочном соусе.

Во время дегустирования деликатесов лидеры также составили план противодействия Вашингтону, отметили журналисты.

«Он [план] состоит в том, чтобы сохранять спокойствие во время будущих провокаций Трампа, угрожать ответными пошлинами и, по словам чиновников, работать за кулисами над тем, чтобы сделать Европу менее зависимой в военном и экономическом отношении от своего все более ненадежного союзника», — пояснили авторы статьи.

Обозреватели заметили, что европейские страны, в частности, договорились работать над диверсификацией торговых отношений, улучшением вооруженных сил и снижением зависимости своих стран от американских технологий.

Ранее постпред США при ООН Майк Уолтц сообщил, что суровая любовь Трампа к союзникам по НАТО улучшила положение альянса в целом.