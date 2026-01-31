Министр обороны Германии ответил на критику из-за «проверки яичек» у призывников

Министр обороны ФРГ Борис Писториус ответил на критику из-за обязательного осмотра гениталий у призывников. Его слова приводит газета Bild со ссылкой на медиа Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Писториус заявил, что процедура интимного осмотра призывников, которую в Германии также называют «проверкой яичек», не является унижением.

«Медицинские работники определяют, какие осмотры необходимы. И это, конечно же, будет соответствовать принципам уважительного обращения», — сказал министр.

Газета отмечает, что целью осмотра является выявление паховых грыж и опухолей яичек. При этом подчеркивается, что женщины не проходят обследование половых органов.

Ранее сообщалось, что элитное подразделение немецкой армии обвинили в сексуальных домогательствах и употреблении наркотиков. Кроме того, утверждалось, что солдаты использовали нацистское приветствие.