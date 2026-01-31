Евросоюз должен стремиться к стратегической самостоятельности, ему необходимо избавиться от комплекса неполноценности. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони в интервью газете Il Foglio.

Говоря об отношениях ЕС и США, Мелони заявила, что «всегда защищала единство Запада». По ее мнению, «только сильный и сплочённый Запад может противостоять глобальным вызовам этой эпохи, и это касается как европейцев, так и американцев». При этом Евросоюзу необходимо научиться защищать себя самостоятельно.

«Долгое время Европа отказывалась заботиться о собственной безопасности. Она даже пришла к мысли, что для не существует внешней опасности, от которой необходимо защищаться. Не случайно значительная часть итальянских и европейских левых даже сегодня поддерживает тезис о том, что расходы на безопасность и оборону бесполезны. К сожалению, реальность сильно отличается от того, чего хотели бы левые», — сказала Мелони.

По ее словам, наступила эпоха, когда нестабильность и неопределённость стали нормой. Поэтому «наш долг — действовать, а не зарывать головы в песок и думать, что проблемы не существует».

«Когда мы жалуемся, что американцы хотят сократить своё присутствие и, следовательно, своё влияние в Европе, что именно мы имеем в виду? Что мы хотим продолжать делегировать им наши обязанности суверенных наций?» — задалась вопросом Мелони.

Она считает, что ЕС должен быть сильным и автономным мировым игроком, который не испытывает комплекса неполноценности и защищает собственные интересы.

По ее мнению, коммерческая стратегия ЕС должна иметь в качестве приоритета «ниаршоринг» и «френдшоринг», то есть перемещение производства в ближайшие или дружественные страны. Также необходимо «упрощение абсурдной бюрократии и предоставление гарантий производителям ЕС» в новых зонах свободной торговли.