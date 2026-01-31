В римском базилике обнаружили ангела с лицом премьера Италии

Ангел на фреске в базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина в центре Рима после реставрации стал заметно похож на премьер-министра Италии Джорджу Мелони. На это обратили внимание итальянские журналисты.

«Мелони, девушка с ангельским лицом, демонстрирует свой портрет, созданный во время реставрации базилики Сан-Лоренцо-ин-Лучина», — передают авторы материала.

В свою очередь журналисты из La Repubblica прикрепили соответствующее фото отреставрированной базилики.

Отмечается, что работу в одной из старейших римских церквей выполнил непрофессиональный реставратор на добровольной основе, после чего посетители и представители прихода обратили внимание на необычное сходство. Сам реставратор уточнил, что не закладывал изначально сходства. Настоятель храма также прокомментировал ситуацию, подчеркнув, что в сходстве ангела с Мелони нет ничего предосудительного.

