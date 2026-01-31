СМИ: энергосистема Украины находится на грани полного коллапса

$75.7390.47

Le Monde: энергосистема Украины находится на грани полного коллапса

Ura.Ru

Энергосистема Украины находится на грани полного коллапса, массовые отключения света, воды и тепла происходят уже сами по себе. Об этом сообщает французская газета Le Monde.

© Global Look Press
«В последние недели на Украине идут массированные отключения по всей стране. Это еще одно свидетельство того, что энергетическая система Украины находится на грани коллапса», — пишут журналисты.

Они также обращают внимание, что отключения электроэнергии на 31 января затронули сразу несколько регионов страны и стали одним из самых масштабных эпизодов за последние недели.

Ранее Россия атаковала энергообъекты Украины. Однако накануне в Кремле уточнили, что РФ согласилась воздержаться от ударов. Соответствующее соглашение было заключено на переговорах в Абу-Даби. Причем оно носит так называемый «джентльменский характер» и не было закреплено юридически.

Несмотря на это даже украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что Москва прекратила атаки на энергообъекты страны. Украине понадобится более суток на возобновление электричества. Сейчас в стране нет электроэнергии почти по всей стране, передает «Национальная служба новостей».