СМИ: энергосистема Украины находится на грани полного коллапса

Энергосистема Украины находится на грани полного коллапса, массовые отключения света, воды и тепла происходят уже сами по себе. Об этом сообщает французская газета Le Monde.

«В последние недели на Украине идут массированные отключения по всей стране. Это еще одно свидетельство того, что энергетическая система Украины находится на грани коллапса», — пишут журналисты.

Они также обращают внимание, что отключения электроэнергии на 31 января затронули сразу несколько регионов страны и стали одним из самых масштабных эпизодов за последние недели.

Ранее Россия атаковала энергообъекты Украины. Однако накануне в Кремле уточнили, что РФ согласилась воздержаться от ударов. Соответствующее соглашение было заключено на переговорах в Абу-Даби. Причем оно носит так называемый «джентльменский характер» и не было закреплено юридически.

Несмотря на это даже украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что Москва прекратила атаки на энергообъекты страны. Украине понадобится более суток на возобновление электричества. Сейчас в стране нет электроэнергии почти по всей стране, передает «Национальная служба новостей».