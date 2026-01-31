Политолог оценил возможность вторжения Трампа в Иран

Президент США Дональд Трамп не пойдет на полномасштабное вторжение в Иран, но может провести ограниченную операцию. Такое мнение выразил ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин, передает РИА Новости.

«Это не будет широкомасштабным вторжением. Трамп думает, конечно, побыть крутым американским ковбоем и защитить Израиль, но вторжения, смены режима ожидать не стоит. А ограниченная операция, как летом 2025 года, возможна», — рассказал Блохин.

По его словам, подобная ограниченная операция не сменит власть в Иране, а масштабная может привести к ответу со стороны Ирана.

«Иран может ответить: ударить по американским базам в арабских странах, ударить по Израилю, а для США безопасность Израиля первостепенна», — подчеркнул политолог.

Ранее стало известно, что Трампу представили расширенный список потенциальных военных мер против Ирана, включая возможность рейдов на иранские объекты.