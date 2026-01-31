Политолог оценил возможность вторжения Трампа в Иран
Президент США Дональд Трамп не пойдет на полномасштабное вторжение в Иран, но может провести ограниченную операцию. Такое мнение выразил ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин, передает РИА Новости.
По его словам, подобная ограниченная операция не сменит власть в Иране, а масштабная может привести к ответу со стороны Ирана.
Ранее стало известно, что Трампу представили расширенный список потенциальных военных мер против Ирана, включая возможность рейдов на иранские объекты.