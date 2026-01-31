Стармер объявил о киберпартнерстве Британии и Японии

Британия и Япония будут развивать оборонные отношения за счет заключения партнерства в сфере кибербезопасности, сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер во время совместного пресс-подхода со своей японской коллегой Санаэ Такаити в Токио.

О заключении стратегического партнерства между Британией и Японией в сфере кибербезопасности сообщил премьер-министр Кира Стармер во время пресс-подхода в Токио, передает ТАСС. По его словам, обе страны будут работать над укреплением научно-исследовательского сотрудничества в области квантовых технологий, искусственного интеллекта и передовых коммуникационных систем, а также искать новые возможности для совместных космических проектов.

Стармер заявил:

«Мы определили главные технологические вызовы, над которыми будем работать путем укрепления научно-исследовательского сотрудничества в области квантовых технологий, искусственного интеллекта и передовых технологий связи, поиска новых возможностей для совместной деятельности в космосе и запуска нового стратегического киберпартнерства для повышения нашей кибербезопасности и защиты экономики».

Его выступление транслировал телеканал Sky News.

Премьер также отметил, что встреча с японской коллегой Санаэ Такаити прошла на высоком уровне. Руководители обсудили ситуацию на Украине и договорились о дальнейшем расширении сотрудничества в сферах обороны, торговли и энергетики на фоне «мировой турбулентности».

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Киир Стармер призвал укрепить отношения между Британией и Китаем.

Си Цзиньпин также подтвердил готовность Китая развивать партнерские отношения с Британией.