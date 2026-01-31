На Западе призвали Зеленского посетить Москву

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо посетить Москву для переговоров. С таким призывом к главе государства обратился член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

По мнению западного политика, Зеленский мог бы многое обсудить, если бы прибыл с визитом в Россию.

«Он может добиться невероятных результатов для Украины, если решит сделать этот важный шаг во имя мира. (...) Все, что ему нужно сделать, — это посетить Москву и открыто, с уважением изложить свои требования», — заявил Мема, говоря об украинском лидере.

Он подчеркнул, что дипломатия — это путь к разрешению конфликта на Украине.

Ранее Мема прокомментировал слова Зеленского, подтвердившего прекращение ударов Российской армии по энергетическим объектам Украины. Как отметил политик, Москва таким образом показала, что открыта для переговоров.