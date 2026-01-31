На Украине назвали срок восстановления энергосистемы после блэкаута

Член комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк назвал срок восстановления энергосистемы на Украине после блэкаута. Его слова приводит Telegram-канал «Политика страны».

Депутат Рады заявил, что на стабилизацию энергосистемы потребуется 24-36 часов.

В столице Молдавии Кишиневе и некоторых других городах республики случился блэкаут из-за проблем в украинской энергосистеме. Мэр города Ион Чабан подтвердил отключение электроэнергии в большей части столицы и призвал полицию выйти на улицы для регулировки автомобильного движения.

Позже министр энергетики Украины Денис Шмыгаль прокомментировал ситуацию с отключением электроэнергии в стране. По его словам, к каскадному отключению электричества в нескольких регионах Украины привело «технологическое нарушение» между энергосистемами Румынии и Молдавии.