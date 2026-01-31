По всей Украине произошел блэкаут

Экстренные отключения света ввели в большинстве регионов Украины из-за серьезной проблемы в энергосистеме, пишет РИА Новости со ссылкой на источники.

По данным агентства, во всех районах украинской столицы наблюдаются проблемы с водой. Кроме того, в Киеве и Харькове встало метро.

«Сейчас есть проблемы с уровнем напряжения и электроснабжением в связи с ситуацией в объединенной энергосети», — заметил представитель харьковского Облэнерго Владимир Скичко.

Глава правления «Укрэнерго» Виталий Зайченко, в свою очередь, заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко назвал ситуацию с электро- и водоснабжением критической. На фоне этого он призвал киевлян покинуть город.