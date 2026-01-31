Киев впервые прокомментировал произошедший блэкаут

В субботу утром на Украине произошел масштабный системный сбой, приведший к каскадному отключению электроэнергии в большинстве регионов страны и соседней Молдавии. Как сообщил первый вице-премьер-министр — Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, технологическое нарушение было зафиксировано в 10:42, когда одновременно отключились критически важные линии электропередач: магистраль 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы, а также линия 750 кВ, соединяющая западную и центральную части Украины.

По словам главы профильного ведомства, инцидент спровоцировал автоматическую защиту на подстанциях и привел к экстренным мерам на стратегических ядерных объектах.

«Это привело к каскадному отключению в электроэнергетической сети Украины и срабатыванию автоматических защит на подстанциях. Были выведены из эксплуатации блоки атомных электростанций», — пояснил Шмыгаль.

Чиновник подчеркнул, что в ряде областей, включая столичный регион, Житомирскую и Харьковскую области, уже введены специальные графики аварийных отключений.

Молдавия осталась без света из-за блэкаута на Украине

«Энергетики "Укрэнерго" работают над восстановлением электроснабжения. В течение ближайших часов свет будет восстановлен», — добавил руководитель министерства.

Ранее СМИ сообщили, что почти вся территория Молдовы оказалась обесточена из-за падения напряжения на линии Исакча–Вулканешты–МГРЭС. В министерстве энергетики республики подтвердили, что блэкаут стал прямым следствием серьезных проблем в украинской энергосистеме.

В Киеве из-за низкого напряжения полностью остановлено движение метро, станции переведены в режим укрытий. Мэр города Виталий Кличко в своем личном канале сообщил об аварийных отключениях, которые затронули не только свет, но и подачу воды и тепла в ряде районов, включая Оболонь. С аналогичными проблемами столкнулся и Харьков, где, по информации представителя «Харьковоблэнерго» Скичко, остановился электротранспорт и прекратилось водоснабжение.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в своем официальном канале подтвердил получение докладов от Дениса Шмыгаля и премьер-министра Украины Юлии Свириденко.