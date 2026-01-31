Молдавия осталась без света из-за блэкаута на Украине

Молдавия осталась без света, блэкаут произошел из-за проблем в украинской энергосистеме. Об этом сообщает министерство энергетики республики.

Масштабный сбой зафиксирован утром в субботу, 31 января.

«Из-за серьёзных проблем в энергосистеме Украины произошло падение напряжения на линии 400 кВ Исакча–Вулканешты–МГРЭС, что привело к аварийному отключению энергосистемы», — сообщили в минэнерго.

В Киеве перестало работать метро

Отмечается, что оператор Moldelectrica «работает над устранением проблемы», и в «некоторых районах напряжение уже восстановлено».

В субботу министр энергетики Украины Шмыгаль заявил, что «сегодня в 10:42 произошло технологическое нарушение». Одновременно отключились линия 400 кВ в Румынии и Молдавии и линия 750 кВ на западной и центральной Украине.

По словам Шмыгаля, это привело к каскадному отключению всей электросети Украины. На подстанциях сработала автоматическая защита, выведены из эксплуатации блоки АЭС.