Премьер-министр Словакии Роберт Фицо решил восстановить отношения с лидерами европейских стран на фоне ослабления связей с США. Смена политики обусловлена также тем, что в последнее время пошатнулись позиции его венгерского коллеги Виктора Орбана, пишет обозреватель Дэниел Хорнак в статье для Bloomberg.

По его словам, в январе 2026 году глава словацкого правительства предложил партнерам по Евросоюзу оливковую ветвь мира.

Обозреватель уточнил, что одним из сигналов разворота стала встреча Фицо с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Фицо заявил, что «все побегут в Россию» после конфликта на Украине

После встречи французский лидер назвал переговоры «стратегическим пробуждением», указав на сотрудничество в сферах обороны, энергетики, а также «защиты демократий».

Между Братиславой и Брюсселем идут постоянные идеологические споры по поводу помощи Украине, заметил автор статьи.

Вместе с тем, пояснил Хорнак, премьер на фоне ситуации с Гренландией выразил поддержку сотрудничеству с европейскими странами ради «более сильного, более независимого и более суверенного ЕС».