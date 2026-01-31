Мир в Абу-Даби блокирован: Зеленский выбрал уничтожение Украины
Мирное урегулирование украинского кризиса на разумной основе достижимо в кратчайшие сроки, однако этому препятствует позиция нынешнего руководства в Киеве. Директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс в интервью ТАСС заявил, что украинская верхушка сознательно ведет страну к катастрофе.
По мнению эксперта, судьба государства оказалась в заложниках у узкого круга лиц, для которых сохранение власти в условиях военного положения важнее выживания нации.
Аналитик указал и на деструктивную роль европейсвких союзников Украины. Он убежден, что европейские лидеры проявляют некомпетентность, поощряя опасные шаги украинской стороны.
«Европа поддерживает политику Зеленского, катастрофичную для Украины», — добавил профессор.
Он также высказал мнение, что президент США Дональд Трамп проявляет чрезмерную слабость и непоследовательность для эффективного дипломатического решения вопроса.