Мирное урегулирование украинского кризиса на разумной основе достижимо в кратчайшие сроки, однако этому препятствует позиция нынешнего руководства в Киеве. Директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс в интервью ТАСС заявил, что украинская верхушка сознательно ведет страну к катастрофе.

По мнению эксперта, судьба государства оказалась в заложниках у узкого круга лиц, для которых сохранение власти в условиях военного положения важнее выживания нации.

«Проблема, увы, заключается в том, что Украина находится в руках группы, правящей в условиях военного положения и готовой скорее уничтожить Украину, чем пойти на компромисс», — подчеркнул Сакс.

Аналитик указал и на деструктивную роль европейсвких союзников Украины. Он убежден, что европейские лидеры проявляют некомпетентность, поощряя опасные шаги украинской стороны.

«Европа поддерживает политику Зеленского, катастрофичную для Украины», — добавил профессор.

Он также высказал мнение, что президент США Дональд Трамп проявляет чрезмерную слабость и непоследовательность для эффективного дипломатического решения вопроса.