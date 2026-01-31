Появились подробности о смерти звезды "Один дома" Кэтрин О'Хары

Появились подробности о смерти актрисы Кэтрин О’Хары, известной по роли матери Кевина в фильме «Один дома». По данным издания Page Six, утром в пятницу в её дом в Брентвуде приехала скорая помощь.

Врачи прибыли в 4:48 по местному времени. Они доставили актрису в больницу, но спасти её не удалось. Детали и точная причина смерти пока не раскрываются.

Кэтрин О’Хара имела врождённую аномалию — декстрокардию с полным зеркальным расположением внутренних органов. Об этом она рассказала в интервью 2021 года, узнав о диагнозе случайно во время обычного обследования. Сама актриса со свойственным ей юмором называла себя «чудачкой».

Эта аномалия, при которой сердце находится в правой части груди, обычно не влияет на здоровье и продолжительность жизни.

Связана ли она с причиной смерти 71-летней актрисы, неизвестно. Её родственники пока не давали официальных комментариев.

Кэтрин О’Хара умерла 30 января 2026 года. Она известна по ролям в фильмах «Битлджус», «Один дома» и многих другим.