Россия четко соблюдает договоренности о временном энергетическом перемирии. Владимир Зеленский это признал, теперь ему необходимо сделать следующий шаг. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

В соцсети X политик проанализировал ситуацию с временным энергетическим перемирием, соблюдаемым Россией. Он напомнил, что Зеленский признал: Москва выполняет все обязательства, удары по энергетике Киева, связанной с ВСУ, сейчас не наносятся.

«Это говорит о том, что Россия является надежным игроком, который уважает соглашения. Зеленский может добиться прочного мира, если будут выполнены гарантии безопасности РФ», — написал Мема.

Он отметил, что вхождение Украины в НАТО исключено, Киев должен признать русскоязычные территории и провести демилитаризацию.

Мема добавил, что Россия подтвердила готовность к диалогу, а Зеленский должен приехать в Москву на переговоры.

Ранее в Госдуме заявили, что энергетическое перемирие может быть продлено после 1 февраля, если Киев выполнит ряд условий.