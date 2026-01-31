Депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов осудил заявления Владимира Зеленского, назвав их хамской попыткой сорвать переговорный процесс по Украине.

Заявления Владимира Зеленского о том, что Киев не отдаст Донбасс и Запорожскую АЭС России без боя, стали хамским выпадом в сторону переговорных инициатив США и лично президента Штатов Дональда Трампа. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, комментируя недавнее высказывание украинского лидера.

По его словам, подобная риторика Зеленского, озвученная во время переговорного процесса, фактически подрывает дипломатические усилия США. Барбашов также отметил, что Зеленский и стоящие за ним глобалисты намеренно демонстрируют Трампу бесплодность его попыток повлиять на позицию Украины.

Депутат считает, что глобалисты стремятся не дать Трампу вывести США из украинского кризиса и сделать невозможным прекращение финансирования боевых действий против России.

Ранее Зеленский в разговоре с журналистами заявил, что Киев не готов идти на территориальные уступки по Донбассу и Запорожской АЭС. Хотя АЭС с начала СВО находится под контролем России, которая обеспечивает ее безопасность, несмотря на продолжающиеся обстрелы со стороны украинской армии.

В Кремле поинтересовались, можно ли считать такие слова намерением атаковать Запорожскую АЭС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Зеленского «бредом сумасшедшего».

А председатель Госдумы Вячеслав Володин счел единственным выходом для Зеленского договоренности между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.