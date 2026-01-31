Правительство США приостановило работу

Правительство Соединенных Штатов Америки объявило о частичной приостановке работы на фоне ожидания одобрения проектов финансирования. Об этом пишет The Herald News.

© Lenta.ru

По информации газеты, правительство может продолжить работу, если финансирование, которое ранее поддержал Сенат, будет одобрено.

«В субботу правительство частично прекратило работу, поскольку истек срок финансирования, а Конгресс так и не утвердил бюджет на год», — сказано в материале.

Беспорядки на фоне массовых протестов с новой силой вспыхнули в США

Сообщается, что переговоры по финансированию были сорваны из-за трагедии на протестах в Миннеаполисе.

Ранее экс-президент США Джо Байден призвал американцев «встать и высказаться» против действующего американского лидера Дональда Трампа на фоне протестов в Миннеаполисе. Комментируя действия сотрудников Иммиграционной и таможенной службы (ICE), он заявил, что жители штата Миннесота «достаточно настрадались от рук этой администрации».