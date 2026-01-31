Американский миллиардер Илон Маск оценил вклад государств в мировой ВВП и заявил, что баланс сил в мире меняется.

В соцсети X Маск прокомментировал список 10 стран, вызвавших рост реального мирового ВВП. Это КНР, Индия, США, Индонезия, Турция, Нигерия, Бразилия, Вьетнам, Саудовская Аравия и Германия.

«Баланс сил меняется», — написал Маск.

Ранее Всемирный банк понизил свои прогнозы по росту валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2026 и 2027 годах.