Террористы заявили о нападении на международный аэропорт и авиабазу

Группировка «Исламское государство»* (ИГ, ИГИЛ – запрещенная в России террористическая организация) заявляет о нападении на международный аэропорт и авиабазу в Нигере. Боевики на мотоциклах нанесли удары с использованием тяжелого вооружения и беспилотных летательных аппаратов, повредив самолеты иностранных авиакомпаний из Кот-д’Ивуара и Того.

«Исламское государство в Сахеле» взяло на себя ответственность за дерзкое нападение на международный аэропорт и прилегающую к нему военно-воздушную базу в столице Нигера Ниамее, сообщает SITE Intelligence Group, которая отслеживает деятельность джихадистов и их коммуникации по всему миру.

В нападении, которое началось вскоре после полуночи в четверг, как сообщается, участвовали боевики на мотоциклах, которые нанесли “внезапный и скоординированный” удар с использованием тяжелого вооружения и беспилотных летательных аппаратов, согласно заявлениям, опубликованным информационным агентством Amaq, пропагандистским подразделением «ИГ в Сахеле»*.

Как напоминает The Guardian, региональное отделение ИГ* было связано с громкими нападениями в Нигере в последние месяцы, в результате которых в сентябре в результате ударов по региону Тиллабери погибло более 120 человек, а в октябре был похищен американский пилот.

В результате стрельбы и взрывов в аэропорту, который находится примерно в 10 км от президентского дворца и военной базы Aérienne 101, ранее использовавшейся американскими, а затем российскими военными, пострадали по меньшей мере три самолета: один, принадлежащий ивуарийской авиакомпании Air Côte d'Ivoire, и два, принадлежащие тоголезской авиакомпании Asky.

Источник в Asky сообщил, что сотрудники авиакомпании находились в своем отеле вдали от места происшествия и оставались в городе, а их паспорта все еще находились на хранении у властей.Нигер, которым правит правительство военных после свержения президента Мохаммеда Базума в июле 2023 года, ранее обвинял в хаосе своих соседей Бенин и Кот-д'Ивуар, а также бывшего колониального правителя Францию, отмечает The Guardian.

В заявлении, адресованном соседям Нигера по региональному экономическому сообществу Западноафриканских государств (ЭКОВАС) и его бывшему союзнику Франции, глава военного правительства генерал Абдурахман Чиани заявил по национальному телевидению в четверг: “Мы слышали их лай, они должны быть готовы услышать наш рев”.

После государственного переворота Нигер вышел из состава ЭКОВАС, присоединившись к другим государствам, управляемым военными, Буркина-Фасо и Мали, чтобы сформировать Ассоциацию государств Сахеля (AES), которая выдает свои собственные паспорта и создала региональный институт развития - Конфедеративный банк инвестиций и развития. AES рассматривает некоторых из своих соседей по ЭКОВАС как ставленников Франции, которые вместе с Парижем замышляют сорвать развитие в государствах Сахеля, которые борются с деятельностью джихадистов.

В своем заявлении, опубликованном в четверг, власти Нигера сообщили, что нападавшие прибыли на мотоциклах, и силы безопасности быстро отразили их наступление, убив 20 террористов и арестовав еще 11 человек. По словам правительства, также загорелся склад боеприпасов.

Теракт в Ниамее произошел примерно в то же время, что и атака джихадистов с использованием беспилотников в соседней Нигерии. В результате нападения боевиков "Исламского государства -- Западноафриканская провинция"* рано утром в четверг на военную базу Сабон Гари в северо-восточном штате Борно погибли по меньшей мере девять солдат, еще несколько получили ранения.

* т.н. «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) – запрещенная в России террористическая организация.