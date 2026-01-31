Американцев напугали используемым в зонах боевых действий звуковым оружием

Американский президент Трамп намекал недавно на использование при захвате венесуэльского президента Мадуро секретного оружия. Нечто подобное, судя по всему, применяется и против граждан США. Устройство военного образца, способное издавать оглушительный целенаправленный звук, было использовано во время напряженной акции протеста против действий иммиграционно-таможенной службы (ICE) в американском штате Миннесота 26 января.

Патрульные полицейские штата Миннесота столкнулись с активистами у здания SpringHill Suites в Мейпл-Гроув, где, по мнению демонстрантов, находились федеральные иммиграционные агенты, пишет Daily Mail. Полицейские пригрозили смутьянам задействовать акустическое устройство дальнего действия (LRAD), дав толпе сигнал обратного отсчета перед развертыванием.

Эта система, представляющая собой высоконаправленный громкоговоритель, может издавать пронзительные звуковые сигналы устрашения или усиленные голосовые команды на большие расстояния и изначально разрабатывалась для военных и борьбы с толпой, поясняет Daily Mail. Специалисты предупреждают, что воздействие устройства с близкого расстояния может привести к необратимой потере слуха, разрыву барабанных перепонок, постоянному звону в ушах, мигрени, тошноте, нарушению равновесия и даже паническим реакциям.

Беспорядки на фоне массовых протестов с новой силой вспыхнули в США

Полковник морской пехоты Марк Канчиан, ныне старший советник известного американского аналитического центра, комментирует:

"Мы использовали это в Ираке... Если вы находитесь в его фокусе, это звучит так, словно к вам обращается глас Божий".

Представители патрульной службы штата Миннесота заявили, что проверили громкость устройства, выдали предупреждения о разгоне и на самом деле не использовали звуковые сигналы или сирены, несмотря на сообщения, циркулирующие в социальных сетях. Та ночь закончилась арестами 26 человек, которые, по словам полиции, принимали участие в "незаконных собраниях и массовых беспорядках".

Демонстрация, о которой ведет речь Daily Mail, последовала за стрельбой в субботу, 24 января. Тогда 37-летний Алекс Претти был убит в результате стычки с участием нескольких федеральных агентов. Акция протеста в пригороде Миннеаполиса прошла на фоне смены руководства федеральных правоохранительных органов в штате: командир пограничного патруля Грегори Бовино и некоторые агенты вынуждены были покинуть Миннесоту после пристального внимания общественности к недавним действиям иммиграционных властей.

Полиция опубликовала заявление, в котором говорится: "Хотя мы уважаем права, предусмотренные Первой поправкой, мы не потерпим порчи имущества или насилия в нашем сообществе".Акция протеста была объявлена незаконной после того, как демонстранты нанесли материальный ущерб и проявили агрессивное поведение, которое не защищено Первой поправкой к Конституции. Полицейские задействовали акустическое оружие LRAD после того, как толпа не выполнила приказ о разгоне, пишет Daily Mail.

Громкоговоритель военного класса может передавать голосовые команды на высокой громкости или издавать пронзительные звуки, предназначенные для привлечения внимания и сдерживания движения. Даже при использовании только голосовых команд устройство может действовать ошеломляющим образом.

Система была разработана как нелетальная альтернатива традиционным методам борьбы с толпой, таким как перцовый аэрозоль, слезоточивый газ и резиновые пули.

"В некоторых ситуациях, когда вы можете в конечном итоге применить силу, кинетическую силу или даже смертоносную силу, вы знаете, что это может избежать этого и избежать необратимого ущерба для людей", - комментирует Марк Канчиан.

Как пишет Daily Mail, звуковое оружие LRAD использует множество высокочастотных динамиков для создания высоконаправленного звука, концентрируя звук в узком луче, а не распространяя его широко. Эта технология позволяет звуку разноситься на большие расстояния, сохраняя при этом четкость, поэтому речевые сообщения или звуковые сигналы предупреждения могут быть услышаны на фоне окружающего шума. Система LRAD может переключаться между голосовой связью и звуковым сигналом устрашения с высоким уровнем децибел, громкость и частота которого точно контролируются оператором.

Устройство является портативным и может быть установлено на транспортных средствах, штативах или портативных платформах, а операторы могут регулировать дальность действия, угол наклона и интенсивность в зависимости от ситуации.

Было высказано предположение, что это то самое "секретное звуковое" оружие, которое, по словам президента Дональда Трампа, спецназ США использовал во время бандитского похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро в начале января. Трамп хвастался, что "ни у кого другого" такого оружия нет, восхваляя возможности американских военных, напоминает Daily Mail, отмечая, что точная природа оружия и способ его применения неизвестны. Трамп не привел подробностей, когда рассказывал подробности в интервью ведущей NewsNation Кэти Павлич.

Павлич спросила Трампа, следует ли американцам "бояться" этих звуковых устройств. "Ну, да", - ответил Трамп. Затем он добавил, что только американские военные имеют доступ к этому звуковому оружию, отметив: "Это то, чего больше ни у кого нет".

"У нас есть оружие, о котором никто не знает, – продолжил Трамп. – И я говорю, что, наверное, лучше не говорить об этом, но у нас есть потрясающее оружие".

После захвата Мадуро появились сообщения о том, что американский спецназ использовал неизвестное звуковое оружие, чтобы вывести из строя кубинских телохранителей, назначенных для охраны венесуэльского президента, отмечает Daily Mail.

Пресс-секретарь Каролин Ливитт процитировала в соцсетях интервью с неназванным охранником, который утверждает, что работал в ту ночь, когда США нанесли удар по Венесуэле и захватили Мадуро по обвинению в незаконном обороте наркотиков. В интервью охранник рассказал об ужасающих возможностях таинственного нового американского оружия, которое он описал как "очень мощную звуковую волну", выводящую из строя венесуэльских силовиков.

"Внезапно я почувствовал, что моя голова взрывается изнутри, - приводятся слова охранника. – У всех нас началось кровотечение из носа. Некоторых рвало кровью. Мы упали на землю, не в силах пошевелиться. Мы не могли даже встать после того, как сработало звуковое оружие или что-то в этом роде".

Охранник заявил, что за несколько мгновений до налета, в результате которого был схвачен Мадуро, "все наши радарные системы отключились без каких-либо объяснений". Затем прибыли восемь американских вертолетов и спустилось около 20 солдат.