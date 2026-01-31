Европейский союз стремительно движется к краху, повторяя траекторию Западной Римской империи, но его финал наступит гораздо быстрее из-за целенаправленной замены коренного населения. К такому выводу пришел обозреватель Патрис Браво в своей статье для французского новостного портала Agora Vox. Главной причиной грядущего распада аналитик называет катастрофический демографический сдвиг и идеологию глобализма.

Автор публикации проводит прямую историческую параллель между древностью и современностью: "Римская империя рухнула по многим причинам, одной из которых, несомненно, стал демографический коллапс. Можно провести параллели между падением Западной Римской империи и нынешним кризисом Европейского союза".

По мнению эксперта, Старый Свет уже превратился в «могилу европейской цивилизации». Статистический рост населения в отдельных странах, таких как Франция, достигается исключительно за счет миграционных потоков, в то время как коренные жители вымирают. Журналист подчеркивает, что эта ситуация не случайна, а является результатом политики, спланированной сторонниками «вокизма» и глобализма, лицом которых в ЕС является Урсула фон дер Ляйен.

«В условиях неконтролируемой миграции и исторически низкой рождаемости Европейский союз рискует потерять свою идентичность. Европейский союз рухнет, как Римская империя», — резюмирует издание.

Тревожные прогнозы подтверждаются официальной статистикой. В 2025 году во Франции впервые со времен Второй мировой войны зафиксировано больше смертей, чем рождений. Специалисты предполагают, что отрицательное естественное сальдо — это долгосрочный тренд, который сохранится до 2040-х годов.

По данным за прошлый год, почти половина иностранцев во Франции имеют гражданство африканских стран.