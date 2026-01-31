Беспорядки на фоне массовых протестов с новой силой вспыхнули в США

Сотни тысяч человек приняли участие в акциях протеста против действий Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), прокатившихся по городам страны. Массовые марши прошли в Миннеаполисе, Нью-Йорке и Сан-Франциско. Об этом пишет RT на русском.

© Московский Комсомолец

Наиболее острая ситуация сложилась в Лос-Анджелесе, где протестующие забаррикадировали один из комплексов ICE. Попытки разгона демонстрации привели к столкновениям с правоохранительными органами, в ходе которых полиция применила слезоточивый газ.

Карлсон назвал беспорядки в Миннеаполисе началом распада США

Как сообщает The Washington Post, многие участники акций пропустили работу и учебу, что привело к остановке деятельности ряда предприятий. В штатах Колорадо и Аризона из-за отсутствия значительного числа учителей были отменены занятия в школах.

Протесты вспыхнули с новой силой на прошлой неделе после инцидента в Миннеаполисе, где сотрудники иммиграционной службы застрелили гражданина США во время рейда. Этот случай стал поводом для массового недовольства политикой ICE.