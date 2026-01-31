Польша обвинила РФ в попытке устроить энергетический блэкаут во время морозов

Польские чиновники обвинили Федеральную службу безопасности (ФСБ) России в попытке устроить энергетический блэкаут во время морозов. Об этом пишет Reuters.

«Российская внутренняя разведка, вероятно, несет ответственность за кибератаки, совершенные в конце прошлого месяца на 30 польских объектов возобновляемой энергетики, производственное предприятие и электростанцию, снабжающую теплом почти 500 000 потребителей», — говорится в публикации.

В отчете уточняется, что взломы носили «исключительно деструктивный характер», и их сравнивают с поджогом.

«Стоит отметить, что этот период совпал с низкими температурами и снегопадами, обрушившимися на Польшу незадолго до Нового года», — отметили чиновники.

Согласно отчету, целью России якобы было необратимое уничтожение данных, хранящихся на устройствах теплоэлектростанции, но программное обеспечение безопасности заблокировало эту часть атаки.

Ранее Польша предложила Еврокомиссии (ЕК) полностью запретить услуги по морским перевозкам российской нефти в рамках нового пакета санкций.