Cтраны НАТО ищут российские суда в Арктике с помощью БПЛА

Европейские чиновники активно наращивают планы по совместной защите Арктики от России и Китая, а некоторые страны НАТО уже используют беспилотники на Крайнем Севере «для слежки и поиска российских кораблей и подводных лодок». Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на официальных лиц и экспертов.

© Газета.Ru

По информации газеты, европейские чиновники хотят показать президенту США Дональду Трампу, что они могут «внести свой вклад в защиту американских интересов в полярном регионе», не уступая при этом Гренландию. Для этого европейские страны НАТО планируют провести операцию, которая, вероятно, получит название «Арктический страж».

«Официальные лица и эксперты заявили, что арктическая операция также расширит разведывательные миссии с активным использованием беспилотников, которые некоторые члены альянса уже запустили на Крайнем Севере для слежки и поиска российских кораблей и подводных лодок», – пишет издание.

МИД РФ: НАТО привносит конфронтацию в прежде мирную Арктику

При этом NYT подчеркивает, что активизация действий европейцев в Арктике «носит скорее концептуальный характер, чем практический». Так, один действующий и один бывший представители НАТО сообщили газете, что обсуждения предполагаемой кампании НАТО в Арктике «находятся на очень ранней стадии».

«Разногласия между некоторыми членами НАТО могут замедлить любой прогресс. По словам обоих официальных лиц, операция должна будет пройти в обход демилитаризованного острова недалеко от Северного полюса, чтобы избежать возражений со стороны союзника, а именно Турции, которая разместила там ученых», – отметили журналисты NYT.

Также они добавили, что такая напряженность «рискует создать ощущение разобщенности», которое подорвет позиции Европы в момент, когда «она пытается укрепиться».

В январе СМИ сообщили о том, что Германия намерена выступить с предложением о запуске миссии НАТО для мониторинга и обеспечения безопасности в Арктике. СМИ писало, что миссия может получить название «Арктический страж», а основой для нее может послужить другая операция НАТО «Балтийский часовой», которую запустили в январе 2025 года для защиты критически важной инфраструктуры в акватории Балтийского моря.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала планы стран НАТО по запуску миссии «провокацией западных стран, которые пытаются насадить свои порядки».

Ранее в США заявили, что Трамп продолжит добиваться Гренландии.