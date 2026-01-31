Перечислены европейские политики под угрозой отставки

В 2026 году уйти в отставку может премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас из-за своей критики председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, считает политолог Александр Камкин. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Что касается Урсулы фон дер Ляйен, уже три попытки импичмент в Европарламенте закончились ничем. Поэтому пока что она сохраняет свои позиции, а вот тот факт, что Каллас попыталась на нее, скажем так, "полаять", называя ее диктатором, может дорого обойтись эстонской даме», — сказал Камкин.

По его мнению, фон дер Ляйен может инициировать скандал для того, чтобы подорвать репутацию Каллас, потому что она не терпит открытой конкуренции.

Также уйти в отставку может венгерский премьер-министр Виктор Орбан, так как выборы в 2026 году могут стать для него серьезным испытание из-за негативного отношения прозападной коалиции. Кроме того, вполне возможно, что президент Франции Эммануэль Макрон уйдет со своего поста в 2027 году.

14 января правые политики Европы и мира поддержали венгерского премьер-министра Виктора Орбана в преддверии парламентских выборов, которые пройдут в Венгрии в апреле. Среди них премьер-министр Италии Джорджа Мелони, лидер ультраправых во Франции Марин Ле Пен и сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель. Также Орбана поддержали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Аргентины Хавьер Милей.

Ранее скорую отставку Макрона предрек американский лидер Дональд Трамп. По его словам, он хороший парень, но скоро уже не будет у власти.