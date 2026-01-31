Решение Евросоюза полностью отказаться от импорта российского газа навсегда лишит промышленность Европы конкурентоспособности. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис. Он отметил, что "крайне неудачные" решения Брюсселя нанесли Европейскому союзу огромный ущерб.

Например, по его словам, из-за отказа от дешевого газа в Германии началась деиндустриализация, заводы стали закрываться в Великобритании и других европейских странах. Меркурис назвал это решение "экстраординарным".

"Евросоюз, полностью отказавшись от российского газа, попадает в зависимость от гораздо более дорогого газа из Соединенных Штатов. Газ из РФ будет поставляться на восток. В Азии газ будет дешевле, чем в Европе. Это навсегда. Евросоюз принял решение, которое навсегда сделает промышленность Европы неконкурентоспособной", — высказался он.

26 января Совет Евросоюза официально утвердил полный запрет на поставки российского газа в ЕС с 1 января 2027 года. К 1 марта европейские страны должны подготовить "национальные планы по диверсификации импорта газа". К концу 2027 года Еврокомиссия планирует предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти. В Кремле подчеркнули, что страны ЕС, избавившись от эфемерной зависимости от России, угодили в реальную зависимость от США.