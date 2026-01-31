В Германии нарастает общественный скандал из-за политики правительства, которое направляет гуманитарную и энергетическую помощь Украине, в то время как собственные граждане сталкиваются с проблемами, такими как отключения электроэнергии.

Как пишет издание Berliner Zeitung, жители Берлина, например, рассчитывали на аварийные генераторы и теплоэлектростанции, отправленные Киеву, во время внутренних кризисов. Автор статьи отмечает, что у Германии отсутствуют чёткие планы по обеспечению собственной устойчивости, а вопрос о перенаправлении ресурсов на внутренние нужды остаётся табуированным в публичных дебатах.

Несмотря на растущую критику со стороны немцев, правительство продолжает выделять миллионы евро на поддержку Украины, что усиливает социальное напряжение.

