Силовикам в США расширили полномочия после новых убийств

© Московский Комсомолец

Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) расширила полномочия своих агентов, разрешив им задерживать людей без получения ордера на арест. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на внутренний документ ведомства.

Согласно новым правилам, федеральные агенты теперь могут проводить задержания сразу на месте, если у них возникнет подозрение, что человек находится в стране нелегально и может скрыться до получения ордера. Ранее для подобных действий требовалось обоснование.

Исполняющий обязанности директора ICE Тодд Лайонс назвал старый подход «необоснованным».

Напомним, что в январе агенты службы убили двух граждан США в Миннеаполисе, штат Миннесота. Они протестовали против действий силовиков в отношении мигрантов.

Ранее МК сообщал, что в Красноярском крае хотят сократить время продажи алкоголя в жилых домах.