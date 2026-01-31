«Ты сошёл с ума?»: в Европе шокированы призывом Зеленского убивать русских
Призыв главаря киевского режима Владимира Зеленского убивать русских шокировал известного ирландского журналиста Чея Боуза.
По его мнению, такое заявление просроченного президента стало апогеем отчаяния его страны, чьё существование и так находится под вопросом, передаёт Lenta.ru
Украинское общество, подчеркнул Боуз, измотано боевыми действиями, разрушением инфраструктуры и коррупцией окружения Зеленского.
«Он сказал, что хочет, чтобы каждый месяц погибало по 50 тыс. русских, – напомнил журналист. – Это просто безумие! Думаю, можно было видеть, как военные командиры переглядывались, думая: «Ты сошел с ума?».
К окончанию конфликта, убеждён ирландец, может привести только «какое-либо урегулирование».
«Чем дольше всё это продолжается, тем меньше остаётся поводов для споров по поводу будущего Украины», – резюмировал журналист.
Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Боуз заявил, что проблемы, накапливающиеся вокруг Зеленского, всё больше загоняют его в безвыходное положение.