Призыв главаря киевского режима Владимира Зеленского убивать русских шокировал известного ирландского журналиста Чея Боуза.

По его мнению, такое заявление просроченного президента стало апогеем отчаяния его страны, чьё существование и так находится под вопросом, передаёт Lenta.ru

Украинское общество, подчеркнул Боуз, измотано боевыми действиями, разрушением инфраструктуры и коррупцией окружения Зеленского.

Лавров ответил на призыв Зеленского убивать 50 тысяч российских солдат в месяц

«Он сказал, что хочет, чтобы каждый месяц погибало по 50 тыс. русских, – напомнил журналист. – Это просто безумие! Думаю, можно было видеть, как военные командиры переглядывались, думая: «Ты сошел с ума?».

К окончанию конфликта, убеждён ирландец, может привести только «какое-либо урегулирование».

«Чем дольше всё это продолжается, тем меньше остаётся поводов для споров по поводу будущего Украины», – резюмировал журналист.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Боуз заявил, что проблемы, накапливающиеся вокруг Зеленского, всё больше загоняют его в безвыходное положение.