Экс-президент Болгарии захотел побороться за кресло премьера

Бывший президент Болгарии Румен Радев официально подтвердил своё намерение участвовать в предстоящих досрочных парламентских выборах. Об этом он заявил в интервью Болгарскому национальному телевидению.

Радев пояснил, что создаст своё политическое движение уже после окончания избирательной кампании, поскольку на формирование новой партии в текущих условиях потребуется не менее трёх месяцев. Для участия в ближайших выборах будут использованы другие организационные возможности.

Экс-президент обозначил свою цель — обеспечить развитие Болгарии как современного европейского государства. Эксперты оценивают его шансы на пост премьер-министра страны как высокие.

