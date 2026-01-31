Родригес намерена продвигать закон о всеобщей амнистии в Венесуэле

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес объявила о планах продвигать новый закон о всеобщей амнистии, цель которого — помочь наладить политическую жизнь в стране и примирить людей после многих лет напряжённости.

Как пишет Últimas Noticias, предполагается, что закон будет касаться всех, кто пострадал или был привлечён к ответственности в ходе политических конфликтов и актов насилия с 1999 года.

Родригес подчеркнула, что идея амнистии не нова: подобные законы уже принимались при Уго Чавесе и Николасе Мадуро, и новый документ продолжает их курс.

Однако амнистия не распространяется на тех, кто совершил тяжкие преступления. Подсудными всё равно останутся люди, обвиняемые или осуждённые за убийства, наркоторговлю, коррупцию и серьёзные нарушения прав человека — даже если они ссылались на политические мотивы.

3 января Соединённые Штаты провели масштабную военную операцию в Венесуэле, в ходе которой захватили и вывезли из страны президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес.