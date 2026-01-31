Сенат США принял законопроект для предотвращения шатдауна

Сенат США одобрил план по финансированию правительства, чтобы избежать шатдауна: большинство ведомств получат деньги до конца финансового года — до 30 сентября 2026 года, однако Министерство внутренней безопасности профинансируют лишь на две недели — до 13 февраля.

За план проголосовал 71 сенатор против 29, хотя для принятия было достаточно 60 голосов, пишет The Hill.

Теперь документ переходит в Палату представителей — нижнюю палату Конгресса, где его также должны одобрить, прежде чем он попадёт на стол к президенту..